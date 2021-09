Consumentengids 9 2021

Product details

Losse gids (digitaal)

Publicatiedatum: 30 augustus 2021

Aantal pagina’s: 68

Bestandsformaat: PDF

Levertijd: direct

Samenvatting

In dit nummer onder andere:

Test Wasdrogers

Test Vaatwasmiddelen

Test Autostoeltjes

Test Tonijnsalade

Kuipjes plantaardige boter

Duurzaamheid banken

Telefonische trucs

Levensduur apparaten

Hypotheekrente omlaag

Weg met de afvalberg

Bezorgen en installeren

Claims op badartikelen

Dagaanbiedingssites

Stekeligheden en nog veel meer!



De Consumentengids bij een lidmaatschap

Wist je dat de digitale Consumentengids inbegrepen is in bijna al onze lidmaatschappen? Je ontvangt ‘m 11x per jaar en profiteert ondertussen van vele andere voordelen.

Lees je liever op papier? Voeg de papieren gids dan toe aan je lidmaatschap voor slechts €2,50 per maand.

Vertel me meer