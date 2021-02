Belastinggids 2021 abonnement

Het is weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. De Belastinggids 2021 loodst je er stap voor stap doorheen. Wat is er allemaal nieuw in de aangifte over 2020? Wat is de invloed van fiscale coronamaatregelen, zoals de betaalpauze voor je hypotheek? Hoe maak je optimaal gebruik van aftrekposten, zoals zorgkosten, hypotheekrente en studie- en reiskosten? En hoe verdeel je aftrekposten en vermogen met je partner?



Wil je jaarlijks als eerste de Belastinggids automatisch thuis ontvangen? Sluit dan een Belastinggids abonnement af met €1 korting.