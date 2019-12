E-book Belastingtips voor 50+

Product details

E-book

Publicatiedatum: 12 maart 2018

Bestandsformaat: ePUB

ISBN: 978 905951 4119

Levertijd: direct

Samenvatting

De 50 gepasseerd? Dan is dit het moment om financieel de zaken op orde te brengen. Wie goed voorbereid wil zijn op zijn pensioen, moet op de hoogte zijn van belastingzaken, sociale zekerheid en pensioenregelingen. Met de informatie uit Belastingtips voor 50+ kun je de juiste keuzes maken. Met tips over pensioen, verzekeringen en vermogen en voorbeelden uit de praktijk.

Nieuw in deze editie:

Nieuwe berekening vermogensrendementsheffing in box 3.

Geleidelijke afschaffing Wet-Hillen (aftrekpost bij lage of geen eigenwoningschuld).

Tarieven en vrijstellingen voor 2018.

Voor wie is dit boek bestemd?

Het boek Belastingtips voor 50+ is voor iedereen die zijn financiële toekomst graag in eigen hand heeft.

Details e-book bestelling:

Als je het e-book hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor het e-book.

Je downloadlink blijft een half jaar actief; je kunt het e-book maximaal 5 keer downloaden.

Het bestandsformaat van het e-book is epub. Je kunt epub-bestanden lezen op een e-reader, tablet of computer. Op de computer kun je de readersoftware van je e-reader gebruiken, het gratis boekenkast beheerprogramma Calibre, of Adobe Digital Editions.

Voor het lezen van epub’s op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.

De tekst van het e-book zal zich automatisch aanpassen aan de grootte van het scherm van je apparaat. De illustraties in het e-book (zoals tabellen) worden niet altijd aangepast aan de schermgrootte. In dat geval kun je de inzoomfunctie gebruiken om de illustratie groter in beeld te brengen.

Lees meer over onze bestelprocedure en voorwaarden (pdf).