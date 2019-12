Scheiden met kinderen en een eigen huis

Product details

Publicatiedatum: 30 november 2017

Samenvatting

De wetgeving rondom echtscheidingen is ingewikkeld en verandert nogal eens. Daarom is het belangrijk dat je weet wat je moet regelen als je gaat scheiden. Moeten ouders met minderjarige kinderen bijvoorbeeld altijd een ouderschapsplan maken? En hoe zit het met (kinder)alimentatie en de eigen woning? Op deze vragen en meer vind je in dit boek praktische antwoorden.

Wat vind je in dit boek?

Informatie over de financiële & juridische aspecten van een scheiding

De laatste cijfers van 2017

Handige rekenvoorbeelden

Voor wie is dit boek bestemd?

Scheiden is er voor iedereen die in een moeilijke tijd een praktische steun kan gebruiken. Dit deel is speciaal voor mensen die samen kinderen hebben en een koophuis delen.

Pdf en e-pub: wat is het verschil?

Pdf-bestanden

Pdf-bestanden zijn bestanden waarin alle pagina’s een vaste opmaak hebben, net als bij een papieren boek. De tekst en afbeeldingen staan op een vaste plek, op welk apparaat je het bestand ook opent. De pagina heeft altijd dezelfde verhoudingen. Je kunt vergroten en verkleinen, maar dan vergroot en verkleint alles op de pagina evenveel, dus ook de letters).

Pdf-bestanden kun je lezen op een computer, een tablet en op de meeste e-readers. Op een computer heb je daarvoor een programma nodig, zoals het kosteloze Adobe Reader. Voor tablets kun je diverse (gratis) apps downloaden.

Op een telefoon kun je pdf-bestanden vaak wel openen, maar niet zo goed lezen, omdat de letters erg klein worden op de pagina die je ziet op het kleinere scherm van je telefoon.

ePub-bestanden