Digitale Geldgids Prinsjesdag

Product details

Losse gids (digitaal)

Publicatiedatum: 20 september 2019

Bestandsformaat: digitaal

Levertijd: direct

Samenvatting

In deze Prinsjesdagspecial geven we een nauwkeurige berekening van je belastingvoordeel in 2020. We laten de gevolgen zien van de aangepaste hypotheekrenteaftrek en maken een analyse van de nieuwe vermogensheffing. Met praktische tips over de actie die je al dit jaar kunt nemen om voordeliger uit te zijn.

Bovendien geven we overzicht van alle veranderingen per doelgroep, via een gepersonaliseerde invulhulp. Informatie op maat, zodat je ook in 2020 de juiste financiële keuzes kunt maken.

Log in op geldgids.nu als je abonnee bent van de Geldgids om je gratis exemplaar te downloaden.