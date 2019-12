E-book Gezond eten

Product details

Samenvatting

Gezond eten is een van de belangrijkste pijlers van je gezondheid. Het helpt beschermen tegen veroudering, overgewicht en veelvoorkomende ziektes als hart- en vaatziekten en diabetes. Maar gezonde keuzes maken is niet altijd even gemakkelijk. In de winkel staan veel aanlokkelijke producten. Kies ik vlees of vis? Zijn light-producten een slimme keuze? Is biologisch gezonder en hoe zit het met e-nummers? Het boek Gezond eten – beter kiezen & kopen geeft antwoord op al deze vragen door middel van vuistregels, tips en handige weetjes.

Wat vind je in dit boek?

Per productgroep (van vlees en vis tot groente en fruit) de beste keus

Praktische tips om tijdens het boodschappen doen de juiste voeding te kiezen

Informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van voeding

Voor wie is dit boek bestemd?

Gezond eten is bestemd voor iedereen die graag elke dag een gezonde maaltijd op tafel wil zetten.