Lang leven en ook nog eens tot op hoge leeftijd gezond blijven. Wie wil dat niet? Gelukkig kun je daar best veel aan doen, via een gezonde leefstijl. Goede voeding, voldoende bewegen en niet-roken spelen daarbij een belangrijke rol. Gezond ouder worden vertelt wat er op oudere leeftijd in ons lichaam verandert en geeft allerlei adviezen en tips om het risico op ‘ouderdomsziekten’ te verkleinen. Van botontkalking en hart- en vaatziekten tot aan dementie, kanker en diabetes toe.