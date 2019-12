Product details

1 december 2015

Samenvatting

Nooit meer piekeren over wat je vanavond nou weer gaat eten, een onnodig bezoek aan de supermarkt vermijden en bovendien geld besparen. Dat kan met de succesformule van het e-book Het Kookplan. Het werkt heel eenvoudig: 12 weekmenu’s met nieuwe, verrassende recepten die met het seizoen meegaan. Ook de boodschappenlijst voor alle maaltijden is uitgeschreven, zodat je maar één keer in de week naar de winkel hoeft... En er hoeft niets weggegooid te worden omdat alle ingrediënten worden gebruikt. Dat levert avondmaaltijden op voor €70 per week voor vier personen, en vaak is het zelfs nog goedkoper.

Wat vind je in dit e-book:

12 afwisselende weekmenu’s met bijna 100 recepten

Handige boodschappenlijstjes voor alle maaltijden

Tips om voedselverspilling tegen te gaan

Voor wie is dit boek bestemd?

Het Kookplan is er voor iedereen die gezond, efficiënt en bovendien lekker wil koken.

