Het Keuzedieet 2 (e-book)

Publicatiedatum: 12 december 2013

Aantal pagina’s: 224

Bestandsformaat: PDF

ISBN: 978 90 5951 2825

Samenvatting

Ken je Het Keuzedieet al? Dit boek beschrijft geen strenge voedingsregels, maar juist kleine gedragsveranderingen waardoor je met blijvend effect afvalt. Ruim 15.000 mensen bestelden dit boek vol slimme tips. Nu is er in dezelfde lijn Het Keuzedieet 2, speciaal voor werkende mensen met een drukke baan.

Wat vind je in dit boek?

Tips om verborgen vetten, suiker- en luxecalorieën te vermijden.

Veel slanke alternatieven voor de verleidingen in kantines en restaurants.

Gezonde, voedzame recepten om mee te nemen naar het werk.

Voor wie is dit boek bedoeld?

Het Keuzedieet 2 is er speciaal voor mensen met een drukke baan die geen calorieën willen tellen, maar slimme keuzes willen maken bij de bakker, in de kantine en in de supermarkt.

