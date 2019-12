Product details

Boek

Publicatiedatum: 12 juni 2017

Verschijningsvorm: Boek

Aantal pagina’s: 160

ISBN: 978 905951 3884

Levertijd: 4 dagen

E-book

Publicatiedatum: 12 juni 2017

Bestandsformaat: PDF

ISBN: 978 905951 3891

Levertijd: direct

Samenvatting

Door bewust bezig te zijn met wat je eet, kun je het ontstaan van ziekten uitstellen of zelfs helemaal voorkomen. En als je een ziekte hebt, kun je met je voeding het verloop vaak positief beïnvloeden. Dat is goed nieuws als je weet dat 4,5 miljoen mensen in Nederland 1 of meer chronische aandoeningen hebben.

Dit boek gaat in op de verrassende rol van voeding bij veelvoorkomende aandoeningen, van diabetes tot het prikkelbaredarmsyndroom en staar, en van reumatoïde artritis tot hart- en vaatziekten en COPD.

Wat vind je in dit boek?

Een overzicht van ziekten en aandoeningen waarop voeding invloed heeft.

Hoe de juiste voeding helpt bij preventie en behandeling van deze ziekten.

De belangrijkste voedingsadviezen op een rij.

Voor wie is dit boek bestemd?

Voeding & je gezondheid is bestemd voor iedereen die met de juiste voeding graag meer grip krijgt op zijn of haar eigen gezondheid.

