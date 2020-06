Wijzer over geheugen

Als je ouder wordt, is het normaal dat je vaker wat vergeet. Toch spookt dan al gauw het beeld van dementie door je hoofd. Maak je je daar zorgen over, dan helpt dit boek van de Consumentenbond en Alzheimer Nederland je verder. Het vertelt onder meer of je angst gerechtvaardigd is, hoe het geheugen werkt en hoe je er zo goed mogelijk voor zorgt. En ook welke vormen van dementie er zijn en hoe je ermee kunt omgaan. Inclusief de laatste ontwikkelingen rond onderzoek en medicijnen.