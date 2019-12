Al onze tijdschriften en boeken digitaal lezen

Kiosk-app niet meer beschikbaar

Helaas is de leverancier van de Kiosk-app failliet gegaan. Een doorstart bleek niet mogelijk. Daarom is de Kiosk-app sinds 1 juli 2019 niet meer beschikbaar.

Alternatief

Als alternatief voor de Kiosk-app is er nu de Online Reader. Hiermee kun je onze tijdschriften en boeken eenvoudig digitaal lezen.

Vragen

Heb je naar aanleiding hiervan vragen? Neem dan contact op met onze service-afdeling via het contactformulier of per telefoon: 070 - 445 45 45. Dan zorgen we dat je de digitale tijdschriften alsnog ontvangt.

Of lees de veelgestelde vragen over de Online Reader.