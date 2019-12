De mooiste Nederlandse steden (e-book)

Product details

Samenvatting

Een heerlijke stedentrip of een dagje sfeer proeven? Eigen land heeft zoveel moois te bieden! Van Alkmaar tot Zwolle – De mooiste Nederlandse steden staat vol foto’s om bij weg te dromen, maar geeft ook heel veel praktische informatie.

Wat lees je in dit boek?

Welke bezienswaardigheden mag je niet missen?

Welke winkels, restaurants en overnachtingsplekken zijn de moeite waard?

Andere handige tips over 25 karakteristieke Nederlandse steden.

Voor wie is dit boek bestemd?

De mooiste Nederlandse steden is voor iedereen die de mooiste steden en leukste adresjes wil ontdekken. In eigen land, zonder dat je ver hoeft te reizen.

