Publicatiedatum: 21 augustus 2017

Samenvatting

Bij een ideale zomervakantie zou je kunnen denken aan Italië: grote kans op goed weer, mooie natuur én cultuur en heerlijk eten en drinken. De taal en de mediterrane sfeer dragen bij aan het ultieme vakantiegevoel. Maar de keus van der streek, dat is een lastige…

Vakantie vieren op een eiland heeft iets speciaals en Sicilië en Sardinië zijn allebei top. Gek op wandelen in de bergen? Dan zijn Zuid-Tirol en Trentino goede opties. Wil je het wat onontdekter en authentieker? Denk dan eens aan Puglia in de hak van de laars of het ernaast gelegen Basilicata.

In deze publicatie staan 10 fraaie regio’s. Een mooie dwarsdoorsnede van wat Italië te bieden heeft, als hulp bij het kiezen van de vakantiebestemming.

Wat vind je in deze digitale publicatie?

Sicilië: ontdek het zuidoosten

Nationaal Park Cilento: onontdekt en stil

Romagna: la dolce vita

Sardinië: in 4 etappes

Trentino: Italiaanse charme en Oostenrijkse degelijkheid

Zuid-Tirol: boerenidylle

Basilicata: Grotbewoners in de laars

De Marken: Italië zoals je het wenst

Lazio: reizen door de tijd rondom Rome

Puglia: eeuwenoude cultuur, culinaire verwennerij

Voor wie is deze publicatie bestemd?

De Reiswijzer Streken in Italië is bestemd voor iedereen die wil weten wat Italië aan mooie regio’s te bieden heeft.