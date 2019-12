Reiswijzer Wandel- en Fietsroutes in Nederland

Product details

Minigids Digitaal

Publicatiedatum: 21 augustus 2017

Samenvatting

De paden op, de lanen in. Een paar dagen er tussenuit in eigen land en dan vooral lekker buiten bezig zijn. Dat klinkt aanlokkelijk of niet? We hebben 14 artikelen over fietsen en wandelen in een Nederlandse streek gebundeld. De beschreven routes liepen of fietsten we zelf.

We geven tips voor eet- en drinkadressen en overnachtingsmogelijkheden, van de Achterhoek tot het Noordhollands Duinreservaat en van de Biesbosch tot het Wad. Aangevuld met informatie over onder andere de aanschaf van een e-bike en fietsendrager en slapen in natuurhuisjes.

Wat vind je in deze digitale publicatie?

Van het Rijk van Nijmegen tot de duinen van Noord-Holland

Van wadlopen tot Waterlinie

Test e-bikes: accu is zorgenkindje

Test fietsendragers: 14 stuks vergeleken

Natuurhuisjes: tips voor zoeken en boeken

Camper huren: handig zo’n kleine buscamper

Voor wie is deze publicatie bestemd?

De Reiswijzer Wandel- en fietsroutes is bestemd voor iedereen die er te voet of met fiets op uit wil in eigen land. Een bonte verzameling van Hollandse bodem met praktische tips voor fiets en slaapplaatsen.