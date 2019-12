Het kan je gebeuren: problemen na betaling. Een koelkast die er opeens mee ophoudt, gedoe met je provider of een dienst die niet goed is uitgevoerd. In deze gevallen kan hulp bij je gelijk halen welkom zijn.

Met onze dienst Bemiddeling nemen wij namens jou contact op met het bedrijf en spannen wij ons in voor een oplossing voor jouw probleem.