Het kan je zomaar gebeuren. Je wasmachine gaat te vroeg kapot of een dure dienst is niet goed uitgevoerd. Je weet dat je in je recht staat, maar het bedrijf probeert er onderuit te komen. Hoe los je dit op?

Met Brief op maat helpen we je om jouw gedoe met een bedrijf op te lossen. Wij schrijven een juridische brief, afgestemd op jouw situatie. En jij verstuurt deze brief zelf naar het bedrijf waar je een conflict mee hebt.