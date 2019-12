Hoe wij wifi-homeplugs testen

Snelheidsmetingen stroomnet (15%)

We testen de snelheid van alle homeplug-adapters over het stroomnet in onze zelf-ontwikkelde testopstelling. Dit is geen bestaand elektriciteitsnetwerk, maar een geïsoleerd stroomnetwerk waarop een netfilter is aangesloten om eventuele ruis weg te filteren. Het stroomnetwerk bij jou thuis zal wel storing kennen. De gemeten snelheden zullen bij jou thuis dan ook altijd (een stuk) lager zijn dan de snelheden die wij meten in deze opstelling. Ook de afstand van de stroomkabels is van de verschillende stopcontacten tot de meterkast in ieder huishouden verschillend.

Om een beeld te krijgen van de prestaties van de adapters in meerdere situaties, maakten we een netwerk met vaste afstanden van 0,25 en 50 meter. Die laatste afstand verlengen we ten slotte met een stekkerdoos van vrij matige kwaliteit om storing te veroorzaken.

Snelheidsmetingen wifi (55%)

De snelheidsmetingen van het wifiverkeer van en naar de powerline-adapters zitten vanaf januari 2014 in het testprogramma. Met de wifisnelheid kunnen de adapters zich onderscheiden, want de snelheden over het stroomnet zijn bij vrijwel alle adapters behoorlijk hoog.

De draadloze snelheid van de adapters meten we door met een krachtige laptop op 3 meter en op 10 meter bestanden te uploaden en te downloaden. Dezelfde metingen doen we ook met 3 laptops tegelijk. Van de metingen bepalen we een gewogen snelheidsgemiddelde (de metingen met 1 laptop tellen voor 80% mee, die met 3 laptops tellen voor 20% mee).

Installatie (10%)

Om de installatie en het installatiegemak in kaart te brengen, inventariseren we meerdere aspecten. Het belangrijkste is of er een WPA2-code op de adapter is afgebeeld, het wachtwoord van het draadloze netwerk. Dit maakt de installatie erg gemakkelijk: je voert het wifiwachtwoord in op je tablet, smartphone of laptop en je bent online. Zo niet: is er een WPS-code of -knopje voor eenvoudige ingebruikname van het draadloze netwerk?

Ook beoordelen we het beveiligen van het netwerk over het stroomnet (het 'pairen'), de 'quick setup' en de duidelijkheid van de led-lampjes. Bij het oordeel voor de installatie weegt ook mee of er een app is voor de iPhone/iPad of een Android-toestel, want dat maakt de installatie en het beheer een stuk makkelijker.

Gebruiksgemak (15%)

Om het gebruiksgemak in kaart te brengen, inventariseren we of een tijdslot mogelijk is, of de ledjes uit kunnen en of er een apart gastnetwerk kan worden opgezet met het draadloze netwerk. Ook bekijken we of er een herstelfunctie (fabrieksinstellingen) is, of de firmware kan worden bijgewerkt en of de adapters met een simpele knop kunnen worden uitgeschakeld.

Handleiding (5%)

We beoordelen de handleiding op tal van aspecten. Is deze op papier beschikbaar of alleen elektronisch? Is deze in het Nederlands? Kent de handleiding een goede inhoudsopgave en wat is de kwaliteit van de 'quick installation guide'? Kent de handleiding een sectie veelvoorkomende problemen en oplossingen, en worden de lampjes op de adapters duidelijk uitgelegd? Tot slot beoordelen we of de handleiding optimalisatietips biedt en wat onze algemene indruk is.

Stroomverbruik

Hoewel het stroomverbruik wel is gemeten, wordt deze niet meegewogen in het oordeel. De ingeschatte stroomkosten worden wel meegenomen bij het bepalen van de Beste Koop.

Bij de tot nu toe gemeten adapters gaat het om ongeveer 5 Watt of minder in vol bedrijf. De modellen die ook wifi op 5 Ghz hebben, gebruiken doorgaans 1 tot 1.5 Watt meer.

