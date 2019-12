Steeds meer apparaten begrijpen elkaar

Nieuws|Het internet of things blijft een belangrijke trend op de IFA, Europea's grootste elektronicabeurs. Veel relatief 'domme' apparaten zoals lampen, wasmachines, stofzuigers, tuinsproeiers, hebben inmiddels een internetaansluiting gekregen die ze 'smart' maakt. Goed nieuws van de IFA: steeds meer merken ondersteunen elkaars apparaten en sensoren. Lampen van Philips en Osram praten nu met de deursensor van Samsung. Die interoperabiliteit is noodzakelijk om de 'smart home' echt slim te maken.

Samsung, een van de grootste elektronicafabrikanten te wereld, laat op de IFA weten dat de Samsung Smartthings Hub waarschijnijk in 2017 ook in Nederland op de markt zal komen, al maakt het bedrijf nog enig voorbehoud. Het apparaat is al in de VS, Canada en Groot-Brittannie te koop.

Samsungs slaapsensor

Deze Smartthings Hub laat je verschillende IoT-apparaten in huis aansturen, met één Samsung-app. Samsung verkoopt zijn hub in combinatie met een waaier aan sensoren (waaronder een slaapsensor). Die zetten de apparaten in huis tot een bepaalde actie aan. Maar sensoren van andere merken worden dus ook ondersteund.

Bijzonder van deze Smartthings Hub is dat hij met apparaten en sensoren van andere merken kan communiceren. Het zijn er op dit moment 300. De lijst van ondersteunde apparaten groeit. Opmerkelijk is dat de hub verschillende radiotechnieken gebruikt om met IoT-apparaten in huis te communiceren. Veel IoT-apparaten gebruiken niet wifi maar een veel zuiniger radiotechniek. Dat is óf ZigBee óf Z-Wave. De Samsung hub kan beide radiotechnieken aan.

Devolo

Devolo is bekend van de powerline-adapters, die internet via het stroomnet in huis leiden. De fabrikant heeft een Devolo Home Control kit uitgebracht die allerlei apparaten in huis aanstuurt. Nieuw is dat hij nu ook apparaten van andere merken bedient, met de Devolo app. Voorwaarde is wel dat ze de radiotechniek Z-Wave gebruiken.

Kritische kanttekeningen

Apparaten die het huis comfortabeler maken (meer afgestemd op de bewoners), veiliger (door rook en bewegingsdetectoren) en zuiniger (de lampen en verwarming gaan automatisch uit als je weg bent). De beloften van IoT zijn groot. Er zijn ook kritische kanttekeningen te plaatsen bij de 'smart home'. Vooral de veiligheid en de privacy zijn aandachtspunten.

Niemand wil dat zijn wasmachine of beveiligingscamera gehackt wordt. En wat gebeurt er met al die gegevens die de apparaten verzamelen? Samsung geeft desgevraagd aan dat het bedrijf de gegevens alleen gebruikt om de producten beter te maken, om producten nog comfortabeler te maken. Prima maar het is lastig dat te controleren.

Een ander punt is de continuiteit: software op de apparaten zelf en in de cloud maakt de apparaten slim. Maar software moet je regelmatig onderhouden om kwetsbaarheden te verhelpen en dat onderhoud is kostbaar. Zal een producent na een paar jaar nog updates uitbrengen? Dat is maar de vraag. Misschien stopt de clouddienst van de fabrikant zelfs helemaal na enige jaren.

Wat als internet uitvalt

Tot slot: sommige van de connected apparaten werken niet zonder internetverbinding! Sommige slimme weegschalen en de meeste bewakingscamera's doen helemaal niks als de internetprovider even uit de lucht is! Ze niet dan niet eens 'ouderwets' dom; ze zijn hartstike dood. Devolo verklaart dat hun 'iot hub' het ook doet als internet down is. Maar de prdame van Samsung moest deze kritische - maar toch ook wel logische vraag - met een techneut bespreken voor ze ons kon antwoorden.

De internet of things en de smart homes zijn echt een belofte, zeker nu apparaten van verschilende merken elkaar beginnen te begrijpen, maar blijft wel een trend om kritisch te volgen.

Lees ook: