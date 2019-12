Wifi-homeplugs kopen: waar let je op?

Tegenwoordig zijn veel apparaten via wifi aan internet verbonden. Bij een draadloos netwerk is het bereik beperkt. Hoe verder weg van de zender; hoe zwakker het signaal en de netwerksnelheid. Bovendien is de kans op verstoring van het draadloze signaal groot. Bijvoorbeeld door muren, plafonds en andere obstakels.

Om je wifi-ontvangst te verbeteren kun je gebruik maken van een wifi-homeplug. Wifi-homeplugs maken gebruik van het stroomnetwerk. Hierdoor hoef je geen kabels te trekken en verliest het signaal geen snelheid.

Bekijk verschillende homeplugs in onze vergelijker. Alternatieven zijn een repeater of een access-point. Lees daarover meer in ons topic sneller wifi in huis.