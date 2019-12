AVM Fritz!Powerline 1240E kit

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Merkwaardige combinatie van 1200 Mbps powerline communicatie met alleen een 2,4 GHz-radio. Daarmee kun je eigenlijk nooit het maximale uit deze kit halen. De aanwezigheid van slechts een radio maakt het wel mogelijk om de adapter met wifi lekker klein te houden. Hij heeft dezelfde afmetingen als de basisadapter. Verder is de webinterface overzichtelijk en biedt hij voldoende mogelijkheden, alleen is deze niet in het Nederlands beschikbaar.