D-Link Covr Hybrid Whole Home Mesh

Gemiddeld de duurste deelnemer uit de test, maar onder de streep niet de best presterende kit. Prestaties bedraad zijn uitstekend, maar draadloos zijn de prestaties met name op 2,4 GHz echt ondermaats. Beide units zijn behoorlijk groot en kunnen met gemak een ander contactpunt blokkeren terwijl er geen ingebouwd stopcontact op de moeder of dochter aanwezig is.