De devolo dLan 500 Wifi Kit is een set van 2 stroomnetadapters (homeplugs) die samen een netwerkverbinding leggen over het elektriciteitsnet in huis. Bij deze set heeft een van de adapters een geïntegreerde wifizender zodat je rond de adapter van een draadloos netwerk kunt profiteren, met bijvoorbeeld een tablet, laptop, smartphone of smart-tv. Er is ook een (duurdere) versie van deze devolo dLan 500 Wifi Kit met 3 adapters (waarvan 2 met wifi). Handig: leds op de adapters geven met stoplichtkleuren de gehaalde netwerksnelheid aan. Je krijgt van devolo veel methoden om de adapters te beheren: met software, een browserpagina of een gratis app voor iOS of Android (‘dLan Cockpit’). Je kunt dan allerlei zaken instellen zoals de maximale tijd dat kinderen mogen internetten, of het in- en uitschakelen van de flikkerende lampjes op de adapters. De wifizender is makkelijk in gebruik te nemen: het wifiwachtwoord staat op de adapter afgebeeld.