Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Eminent EM8036 is niet een ‘starterkit’ bestaande uit twee (of meer) adapters. Het is maar één stroomnetadapter (homeplug) die een netwerkverbinding kan leggen met een andere (niet meegeleverde) stroomnetadapter (homeplug), bijvoorbeeld een van Eminent zelf. Zo’n zelf samengestelde combinatie dat is vergelijkbaar met kant en klare setjes. De EM8036 heeft een geïntegreerde wifizender zodat je rond de adapter van een draadloos netwerk kunt profiteren, met bijvoorbeeld een tablet, laptop, smartphone of smart-tv. Het beveiligen van de verbinding over het stroomnet gaat erg moeilijk, met behulp van erg ‘technische’ software. Op veel andere adapters zit een eenvoudige ‘pair’-knop om ze met een druk op de knop veilig te laten communiceren.