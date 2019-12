Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sitecom LN-555 is een set van 2 stroomnetadapters (homeplugs) die samen een netwerkverbinding leggen over het elektriciteitsnet in huis. Bij deze set heeft een van de adapters een geïntegreerde wifizender zodat je rond de adapter van een draadloos netwerk kunt profiteren, met bijvoorbeeld een tablet, laptop, smartphone of smart-tv. De Sitecom LN-555 heeft als voordeel dat de adapter dichtbij de router (waarschijnlijk jouw centrale internetaansluiting) beschikt over een geïntegreerd stopcontact. Altijd handig. En de andere adapter heeft niet één maar twee netwerkaansluitingen.