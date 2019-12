TP-Link TL-WPA4530 KIT

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Gekke combinatie van een draadloze module die op 802.11ac 433 Mbps kan halen in een adapter met een 100Mbps-aansluiting. Op 802.11ac komt hij dus niet verder als de limiet van die aansluiting, de 95 Mbps. Op 802.11n zijn de prestaties niet bepaald goed. Hij is wel lekker zuinig. Dit apparaat biedt wel veel mogelijkheden via de webinterface, bijvoorbeeld Parental Controls. Ook de WiFi Clone-mogelijkheden, waarmee je eenvoudig ssid en wachtwoord van je router overzet op de adapter met wifi, is handig. Tijdens onze tests werkte de desktop-software overigens niet goed; de software herkende de adapters niet.