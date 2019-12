TP-Link TL-WPA7510 kit

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De moeder is in dit geval behoorlijk fors, de dochter aanzienlijk compacter. Geen van beide biedt een ingebouwd stopcontact en op beide vinden we een enkele ethernetpoort. Over het algemeen zijn de testresultaten heel behoorlijk en afgezet tegen de prijs zelfs uitstekend. Opvallend is dat het zenden op 2,4 GHz aanzienlijk beter gaat dan het ontvangen van data. Dat is iets wat we alle deelnemers zien maar de WPA7510 valt relatief het verst terug.