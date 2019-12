Ziggo Extra wifi-punt

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het opvallendste aan deze set is dat hij gebruikmaakt van een andere standaard dan Homeplug, namelijk G.hn. Deze kunnen niet met elkaar praten, naast elkaar kunnen ze wel in hetzelfde netwerk gebruikt worden. Heel erg warm worden we niet van deze kit adapters. De prestaties stellen teleur en de mogelijkheden zijn zeer beperkt. Positief is de uitstekende handleiding/quick start guide. Dit product wordt als Ziggo Extra wifipunt op de markt gebracht. Onder de motorkap treffen we een Comtrend PG-9072LG-ZG aan.