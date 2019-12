ZyXEL PLA4231 (getest met de ZyXEL PLA4201)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De ZyXEL PLA4231 is niet een ‘starterkit’ bestaande uit twee (of meer) adapters. Het is maar één stroomnetadapter (homeplug) die een netwerkverbinding kan leggen met een andere (niet meegeleverde) stroomnetadapter (homeplug), bijvoorbeeld de ZyXEL PLA4201. Zo’n zelf samengestelde combinatie kost minder dan €100, en dat is vergelijkbaar met kant en klare setjes die ongeveer hetzelfde kunnen. De ZyXEL PLA4231 heeft een geïntegreerde wifizender zodat je rond de adapter van een draadloos netwerk kunt profiteren, met bijvoorbeeld een tablet, laptop, smartphone of smart-tv. Standaard werkt de wifizender zonder wifiwachtwoord. De meegeleverde beheersoftware, om bijvoorbeeld dat wifiwachtwoord in te stellen, werkt alleen onder Windows. Je kunt de PLA4231 ook wel met een webbrowser beheren maar het vereist ingewikkelde toestanden om de webpagina van de PLA4231 te bereiken.