Heb je last van traag of geen wifi op zolder? Wil je in je schuurtje, of op een andere locatie, snel draadloos internet gebruiken zonder draden te hoeven trekken? Stroomnetadapters met geïntegreerde wifizender maken het mogelijk. Maar wat zijn stroomnetadapters?

In de meeste woningen kun je met behulp van stroomnetadapters, over het elektriciteitsnetwerk in huis, een stabiel en snel netwerk aanleggen met datasnelheden van 80 Mbit/s of sneller.

Een basisset stroomnetadapters bestaat uit 2 adapters (soms uit 3, zoals de afgebeelde set van Devolo). Eén adapter (de moeder) stop je in een stopcontact dichtbij de router, de ander in bijvoorbeeld het stopcontact op zolder. Verbind de moederadapters met netwerkkabels aan je router en je pc aan de andere en de netwerkverbinding is een feit: 2 minuten werk!

Met wifinetwerk

Steeds vaker hebben powerline-adapters óók een wifizender ingebouwd zodat je ook met je telefoon en tablet kan verbinden. Dit levert een veel hogere wifisnelheid dan een draadloze verbinding met een (modem)router die op enige afstand staat.

De adapters met wifitechniek kosten een paar tientjes meer dan stroomnetadapters zonder (met wifi betaal je rond de €100 per setje). Wil je de nieuwste en snelste standaard (1000 / 1200) dan zijn ze nog een stuk duurder. Houd ook rekening met de stroomkosten, zo tussen de €10 en €20 per jaar.

Uit onze test van een aantal modellen blijkt dat je ze eenvoudig kunt installeren

