Gebruikstips voor je wifi-speaker

Of je er nu echt voor gaat zitten of alleen een achtergrondmuziekje wilt, het moet zo goed mogelijk klinken. De plaats van de speaker in de ruimte heeft veel invloed op hoe het klinkt.

De handleiding geeft hiervoor al aanwijzingen. Altijd geldt: zet je de speaker in een hoek van de kamer of in de hoek van muur en de grond, dan klinken de lage tonen luider. Bij een feestje is dat prima, maar bij gewoon gebruik is het al snel te veel van het goede. Experimenteer met de speaker tot je een goed compromis vindt.

Zorg ook dat de speaker op een stevige ondergrond staat, die niet mee kan trillen.