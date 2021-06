Eerste indruk|Google heeft een nieuwe versie uitgebracht van de Nest Hub, een slimme speaker met scherm. Bijzonder aan deze ‘2e generatie’ is dat het apparaat de kwaliteit van je slaap in de gaten kan houden.

Conclusie: goede speaker die je slaap bijhoudt

De Google Nest Hub (2e generatie) valt op door de ingebouwde slaapsensor. Het apparaat brengt - als je dat wilt - in kaart of je goed slaapt. Voor wie graag zijn gezondheid in de gaten houdt, kan dat handig zijn.

Het apparaat heeft verder een prima scherm en een goed geluid. De spraakassistent heeft nog wel eens moeite om spraakopdrachten te begrijpen. Ook blijft privacy een punt van zorg bij Google.

Wat is Google Nest Hub (2e generatie)?

De Google Nest Hub (2e generatie) is een slimme speaker met een aanraakscherm van 7 inch. Dankzij de Nederlandse Google Assistent kun je het apparaat vragen stellen (‘Wat voor weer wordt het?’) of opdrachten geven (‘Speel muziek af via Spotify’).

Volgens Google is de audio verbeterd ten opzichte van de eerste Google Nest Hub. De luidspreker klinkt goed: er zit voldoende bas in voor een kleine tot middelgrote kamer. Toch klinkt een slimme speaker zonder scherm, zoals de Sonos One SL, nog wel beter.

Het belangrijkste nieuws in deze tweede generatie is ‘sleep sensing’. Het apparaat kan in de gaten houden of je wel goed slaapt. Verder is in de nieuwe versie 54 procent gerecycled plastic gebruikt. Ook zit er een extra microfoon in (3 in plaats van 2) voor beter detecteren van geluid.

Sleep sensing

Bij ingebruikname van Sleep sensing moet je de ingebouwde slaapsensor kalibreren. Daarbij moet je even op bed gaan liggen. Het apparaat geeft hierbij aanwijzingen. In 1 minuut is het gedaan.

De slaapsensor werkt dankzij een miniatuurradar met de naam Soli. De sensor is in staat kleine bewegingen zeer lokaal te registeren. Daardoor meet het apparaat het slaappatroon van slechts 1 persoon. Ook als ernaast nog iemand ligt te slapen.

Google Nest Hub (2e generatie) signaleert automatisch dat je naar bed gaat. De volgende ochtend vind je de gegevens: hoe laat je naar bed ging, hoe lang het duurde voordat je in slaap viel en hoe vaak je wakker werd.

Er is ook informatie over je ademhaling, hoesten en snurken. Iedere dag ontvang je een rapport op het scherm, of op je telefoon (in de app Google Fit). Sleep sensing werkt pas als je het aanzet. Het is dus niet verplicht. Als het aan staat, zie je een icoontje in beeld.

Afhankelijk van de resultaten ontvang je tips om je slaapgedrag te verbeteren. Als je slaappatroon onregelmatig is, verschijnt het advies om een dagelijkse herinnering te krijgen om naar bed te gaan.

In de praktijk

De werking is redelijk accuraat. Zo zie je in een grafiek van de periode in bed, inclusief de momenten dat je snurkte, hoestte of rusteloos was. Ook de slaapefficiëntie krijgt een beoordeling: 85 tot 95 procent van de tijd in bed moet slapend zijn doorgebracht.

Een punt van kritiek: het apparaat vat een vroeg toiletbezoek soms op als opstaan. Het uurtje slaap dat je daarna nog pakt, neemt de Nest Hub niet altijd mee. Wellicht moet Google de software nog wat finetunen.

Het meten van je slaap is niet nieuw. Vrijwel alle smartwatches en activity trackers kunnen dit ook. Voordeel van de Google Nest Hub is dat het automatisch gaat. Je hoeft geen ‘slim’ horloge om te hebben.

Sleep sensing is gratis tot volgend jaar. Daarna is er een abonnement voor nodig. Het is nog niet bekend wat dit gaat kosten.

Andere mogelijkheden

De bewegingssensor helpt ook bij de bediening. Door je hand kort voor de nieuwe Google Nest te houden start en stopt muziek of video. Net als de vorige generatie kun je het apparaat met je stem bedienen.

Je kunt bijvoorbeeld ‘Hey Google, kijk Friends op Netflix’ zeggen om de comedyserie te starten. De microfoon schakel je uit door op de achterkant een schakelaartje om te zetten. Ook kun je ‘slimme apparaten’ bedienen, bijvoorbeeld Philips Hue-lampen.

Net als bij de vorige generatie blijft de spraakherkenning lastig. De Google Assistent begrijpt niet alle opdrachten. Er gebeurt dan niets, of het apparaat doet iets anders. Ook reageert de assistent soms ten onrechte, omdat het apparaat meende ‘Hey Google’ te hebben gehoord.

Google apps

Google Nest Hub werkt samen met enkele Google Apps. Zo kun je vragen naar het aantal files naar je werk dankzij integratie met Google Maps. Met YouTube kun je filmpjes kijken en via Google Calendar kan het apparaat je vertellen welke afspraken je hebt.

Dit laatste kan alleen als het apparaat je stem herkent. Als iemand anders naar je afspraken vraagt, weigert de assistent ze te vertellen. Met Google Photos tover je de Google Nest Hub om tot digitaal fotolijstje.

Chromecast

Handig is dat Google Nest Hub (2e generatie) werkt met Google Chromecast. Dit betekent dat alle smartphone-apps met ondersteuning hiervoor audio of video kunnen afspelen op het apparaat. Zo kun je televisie kijken met de Ziggo Go-app of podcasts luisteren dankzij de app Pocket Casts.

Privacy

Een onvermijdelijk nadeel van Google Nest Hub is dat je een Google-account nodig hebt. Google staat bekend om het opbouwen van profielen van gebruikers voor advertentiedoeleinden. Als je daar bezwaar tegen hebt kun je de Google Nest Hub beter niet kopen. Google belooft wel dat het informatie over je slaap niet voor commerciële doeleinden zal gebruiken.

Geen camera

De Google Nest Hub zou door de grootte van het scherm ideaal zijn voor videobellen. Maar helaas: er zit geen camera op. Wel kun je bellen via Google's eigen Duo-app. Je kunt zo videogesprekken voeren waarbij je de ander op het display ziet. De andere partij kan jou niet zien door het ontbreken van een camera.