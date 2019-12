Hoe wij wifi-speakers testen

We hebben ruim 50 wifi-speakers uitgebreid getest. Daarbij was de geluidskwaliteit het belangrijkst. Verder keken we naar gebruiksgemak, de aansluitingen en het energieverbruik.

Geluidskwaliteit

Elke wifi-speaker ondergaat een strenge luistertest. Onze experts beoordelen de speakers met pop, jazz, klassieke muziek en gesproken tekst.

Ieder panel-lid geeft een oordeel per geluidssample, en geeft ook opmerkingen over de klank. Ook worden de speakers onder een hoek beluistered om te beoordelen wat daar het effect van is.

We voerden ook technische tests uit. Zoals een meting van het maximale volume waarbij het geluid nog net niet vervormt. Daarnaast meten we of de hoge, midden en lage tonen goed in balans zijn.

Gebruiksgemak

Hoe gemakkelijk kun je een smartphone of tablet verbinden via bluetooth en gaat het wisselen tussen meerdere apparaten ook soepel? Verder kijken we naar de plaatsing van knoppen, het ontwerp van de meegeleverde app en de duidelijkheid van eventuele instructies.

Mogelijkheden

We kijken onder meer naar:

Hoeveel aansluitmogelijkheden heeft de wifi-speaker?

Kun je streamen via Airplay, ondersteunt de speaker naast wifi ook bluetooth?

Heeft de speaker een stereolijningang?

Kun je de speaker ook met een draad aan het netwerk verbinden via een ethernetaansluiting?

Zijn er usb-ingangen?

Energiegebruik

Hoeveel energie gebruikt de wifi-speaker? Met name het energiegebruik in stand-by-stand is van belang.

Berekening testoordeel

Het testoordeel is een gewogen gemiddelde. Het ene testonderdeel telt zwaarder mee dan het andere. De aspecten zijn als volgt gewogen:

Geluidskwaliteit: 70%

Gebruiksgemak: 20%

Mogelijkheden: 10%