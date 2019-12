Wifi-speaker kopen: waar let je op?

Of het geluid van een wifi-speaker aan je eisen voldoet, is niet af te lezen aan de specificaties. Natuurlijk geeft onze vergelijkende test een goede indruk van de te verwachten kwaliteit. Maar het is een goed idee om ook zelf in de winkel te luisteren naar de wifi-speaker die je op het oog hebt.

Kies een rustig moment uit en vraag de verkoper of je je eigen muziek mag afspelen. Bijvoorbeeld via een afspeellijst op je eigen smartphone. Kies muziek die je goed kent, probeer zowel op de algemene indruk als op de details te letten en varieer het volume.

Let op: de akoestiek in een winkel is altijd anders dan thuis, daardoor kan het thuis alsnog anders klinken. Een goede winkel doet niet moeilijk als je wilt ruilen.