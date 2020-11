Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Denon Home 250 is een grotere wifi speaker. Je kunt deze speaker ook via een bluetooth verbinding laten spelen. De Airplay mogelijkheid is nuttig voor bezitters van Apple apparaten. Deze speaker heeft een lijningang zodat je hem ook met een draad kunt gebruiken. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen.