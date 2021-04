Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Google Nest Audio is een kleinere wifi speaker. Hij is bedoeld om te gebruiken als virtuele assistent want Google levert deze dienst namelijk zelf. Je kunt deze speaker ook via een bluetooth verbinding laten spelen. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen. Verder kun je er ook handsfree mee bellen.