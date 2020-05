Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Marshall Stanmore II (Bluetooth) is een grotere bluetooth speaker. Bijna alle draadloze speakers voor thuis gebruiken wifi, maar deze gebruikt bluetooth. Bluetooth reikt minder ver, en klinkt minder goed. Het is wel net wat makkelijker om te verbinden. Deze speaker heeft een lijningang zodat je hem ook met een draad kunt gebruiken. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen.