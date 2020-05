Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Naim Mu-so Qb (2nd generation) is een grotere wifi speaker. Je kunt deze speaker ook via een bluetooth verbinding laten spelen. Deze speaker heeft een lijningang zodat je hem ook met een draad kunt gebruiken. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen. Je smartphone opladen kan, via de USB ingang.