Conclusie: alleen tijdelijk gebruik interessant

Met Sonos Flex krijg je snel en gemakkelijk prijzige producten van Sonos in huis zonder in één keer veel geld neer te leggen. Op de lange termijn kost dat je juist wel veel geld. Daarnaast zijn er ook speakers op de markt die meer geluidskwaliteit bieden voor een lagere prijs.

Neem daarom alleen een abonnement op Sonos Flex als je het tijdelijk gaat gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer je een complete set van Sonos een tijdlang wil uitproberen voor aanschaf, wanneer je wacht op nieuwe speakers die nu nog niet te koop zijn of wanneer je binnenkort gaat samenwonen en niet 2 audiosystemen in huis wil hebben na de verhuizing.

Wat is Sonos Flex?

Sonos Flex is een abonnement om speakers te huren. Je kiest uit één van de 3 pakketten van Sonos en betaalt daar elke maand een vast bedrag voor.

Je kiest zelf of je de speakers in zwart of wit wilt krijgen. Sonos geeft aan dat je altijd het nieuwste type speaker krijgt. Wanneer er een vervangend product op de markt komt vervangt Sonos de oude(re) speakers voor het nieuwere model.

Flexibel

Sonos noemt het abonnement Flex. Je kunt elke maand het abonnement aanpassen of weer opzeggen. Je zit dus niet een jaar vast aan het abonnement.

De voorwaarden van het abonnement laten zien dat Sonos ook redelijk goed lijkt om te gaan met onverwachte problemen. Zo vervangt Sonos bijvoorbeeld de speaker wanneer deze is gestolen bij inbraak. Het abonnement is af te sluiten via flex.sonos.com

Kopen of huren?

Huren is handig omdat je niet in één keer veel geld hoeft te betalen, maar op termijn is het huren via Sonos Flex erg prijzig. Hieronder vergelijken we de aanschafprijs van de productpakketten met de huurprijs. Na ongeveer 2,5 tot 3 jaar heb je de aanschafprijs van de Sonos speakers aan huur betaald wanneer je gebruik maakt van Sonos Flex.

En vergeet niet dat je de producten dan gewoon moet inleveren wanneer je stopt met huren. Na afloop houd je er niets aan over. Wanneer je de Sonos-speakers koopt kun je ze altijd nog doorverkopen wanneer je ze niet meer wilt gebruiken.

Betere geluidskwaliteit

Door te kopen heb je veel meer keuze, ook uit andere merken. Onze test van soundbars en wifi-speakers laat zien dat er goedkopere soundbars en wifi-speakers op de markt zijn die betere geluidskwaliteit bieden.

Die verschillende systemen werken mogelijk wel minder goed samen, maar je bespaart een aanzienlijk bedrag én krijgt er betere geluidskwaliteit voor terug,

