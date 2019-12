Sonos Play:5: review

Conclusie

De nieuwe Sonos Play:5 is een stijlvolle speaker die door middel van je wifi-netwerk draadloos te gebruiken is. De Trueplay-software is indrukwekkend, het past het geluid goed aan op de ruimte waar de speaker in wordt gebruikt. Het geluid klinkt helder met een stevige bas. Het is jammer dat je niet direct kan streamen vanuit apps op je smartphone zoals Spotify, dat moet namelijk allemaal via de Sonos-app.

Lees hier de testresultaten van de Sonos Play:5 of vergelijk de testresultaten van alle 24 draadloze speakers die we hebben getest.

Pluspunten: Minpunten: Eenvoudig te installeren

Trueplay stemt het geluid af op de kamer

Geluid klinkt helder

Horizontaal en verticaal te gebruiken Trueplay werkt nu alleen maar met een iPhone en iPad

Op je smartphone alleen muziek luisteren via de Sonos-app

Werkt alleen met betaalde versies van muziekdiensten zoals Spotify en Deezer

Mooi afgewerkt

Vanaf eind november is de nieuwe Sonos Play:5 te koop, wij probeerden hem alvast uit. Laten we beginnen met de verpakking. De manier waarop je de bovenkant van de solide doos losmaakt door middel van 2 slotjes aan de zijkant maakt al indruk.

En dan de Sonos Play:5 zelf; een stijlvolle en mooi afgewerkte speaker. Mooier dan de vorige Play:5 vinden wij, maar met een prijs van €579 ook een stuk duurder. Het valt ook op dat hij behoorlijk wat weegt, ruim 6 kg, dat is overigens ruim 1 kilo zwaarder dan zijn voorganger.

Vergelijk hier de testresultaten van de oude Play:5 met die van de nieuwe Play:5

Door kleine rubberen voetjes kan de speaker zowel horizontaal als verticaal worden neergezet.

Eenvoudige installatie

Met behulp van een iPhone installeerden we deze draadloze speaker, dit ging snel en eenvoudig. Je steekt de stekker in het stopcontact, je downloadt de Sonos-app op je smartphone en doorloopt in de app enkele stappen met installatie-instructies. Het enige wat je verder nodig hebt is een wifi-netwerk, want via dit netwerk bedien je de speaker en speel je muziek af.

Trueplay

Binnen de Sonos-app kan er door middel van Trueplay het geluid van de speaker worden afgestemd op de ruimte.

Het voelt wat gek; je krijgt de instructie om langzaam rondjes door de kamer te lopen terwijl je de iPhone laat rondzweven alsof je de kamer probeert te zegenen. En dat alles terwijl er een soort futuristisch techno-achtig geluid op de achtergrond klinkt.

Maar dit is het zeker waard, het effect is indrukwekkend. De microfoon van de iPhone vangt tijdens dit proces op welke instellingen er gewijzigd moeten worden. We hebben natuurlijk met opzet wat moeilijk situaties uitgeprobeerd, zoals bijna tegen de bank aan en in de badkamer. Na het gebruiken van Trueplay klonk het geluid in elke ruimte mooi helder.

Trueplay is nieuw en is helaas tot nu toe alleen beschikbaar voor de iPhone en de iPad. Het is ook te gebruiken bij de vorige generatie Play-speakers.

Muziek

En dan is het tijd voor muziek! Vanuit de Sonos-app kun je op verschillende manieren muziek afspelen. Zo is er TuneIn met een eindeloze hoeveelheid aan radiozenders, en heb je de beschikking over muziekdiensten zoals Spotify en Deezer die je vanuit de Sonos-app moet openen.

We vinden het een nadeel dat je niet rechtstreeks vanuit de muziek-apps zelf kunt streamen; de interface van de Sonos-app is net minder handig, ook mis je allerlei mooie manieren om muziek te ontdekken. Bovendien heb je een premium account nodig van bijvoorbeeld Spotify en Deezer. Dit heb je onder andere bij een wifi-audiostreamer als de Chromecast niet nodig.

Naast de app kun je ook je computer gebruiken om muziek af te spelen (afspeellijsten van onder andere iTunes en Windows Media Player worden ondersteund) en de Play:5 heeft ook een analoge audio-ingang.

Stevige bas

Na een middagje luisteren is de eerste indruk van het geluid goed. Het klonk helder met een stevige bas, deze is handmatig aan te passen. Het geluid vulde onze woonkamer goed, het maximale volume is imposant voor een relatief kleine speaker. Binnenkort verwachten we testresultaten van deze en andere speakers, dan kunnen we meer zeggen over de geluidskwaliteit.

Bedienen

Naast de app en een programma dat te gebruiken is op computers voor de bediening, heeft de Sonos Play:5 zelf ook knoppen. Geen echte knoppen, het is namelijk een touch interface. Je kunt de muziek pauzeren en verder spelen, het volume regelen en eventueel naar het volgende of vorige nummer gaan. De touch interface werkt fijn, het lichtje geeft feedback bij aanraking en bij het aanpassen van de volume hoor je ook een geluidje.

Meerdere Sonos apparaten

Vanuit de app kunnen meerdere Sonos-apparaten worden bediend. Je kunt binnen de app aangeven in welke ruimtes ze staan, bijvoorbeeld je woon- en slaapkamer. Ook kun je met 2 van deze speakers in dezelfde ruimte een meer stereogeluid creëren. De Play:5 is ook te gebruiken in combinatie met de Playbar en de Sub van Sonos.

Wat is de Sonos Play:5?

De nieuwe Sonos Play:5 is een draadloze speaker waarmee je muziek kunt streamen, bijvoorbeeld vanaf je smartphone of computer.

Belangrijkste eigenschappen van de Sonos Play:5:

Werkt via wifi, maar je kunt ook een internetkabel gebruiken (er is 1 ethernet-ingang);

Beschikt ook over een audio-ingang;

De Sonos Play:5 heeft 6 digitale versterkers, 6 speakers, 3 tweeters en 3 mid-woofers;

De Sonos-app kan gebruikt worden op Android-apparaten, de iPhone, de iPad en de iPod touch;

De Trueplay-software kan op dit moment alleen worden gebruikt op de iPhone en de iPad;

De Play:5 kun je gebruiken in vochtige omstandigheden, zoals een badkamer (de Play:5 is zelf niet waterbestendig);

Verkrijgbaar in zwart en wit;

Gewicht: 6,36 kg;

Afmetingen: 203 x 364 x 154 mm.

