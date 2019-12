Eerste indruk|De Spin remote is een universele afstandsbediening, maar zo ziet hij er niet uit. Je bestuurt apparaten met handbewegingen en een touchpad, zonder knoppen dus. Wij bekeken hoe dit in de praktijk werkt.

Update 27 juni 2017: Het bedrijf achter de Spin Remote is helaas failliet verklaard. Hierdoor zullen er waarschijnlijk geen updates meer worden uitgebracht voor de Spin Remote. Je kunt de app nog downloaden, maar hij kan in de toekomst verdwijnen uit de app- en play-store.

Conclusie

De Spin remote laat zien dat afstandsbedieningen ook anders werken en er een stuk beter uit zien. Helaas werkt hij niet goed genoeg om al je andere afstandsbedieningen te vervangen. De besturing werkt aardig, maar schiet soms tekort.

De Spin remote werkt met een aantal slimme apparaten en alle apparaten met een infraroodontvanger. De Philips Hue- en Sonos-systemen zijn momenteel de enige slimme apparaten die je met de Spin remote kunt bedienen, maar die bedien je vaak net zo handig of handiger via je smartphone. Je smartphone moet ook met de Spin remote verbonden zijn om deze apparaten te besturen. Dat kan ervoor zorgen dat je de afstandsbediening soms niet kunt gebruiken, omdat je telefoon niet in de buurt is of niet is verbonden.

Voor infraroodapparaten is deze verbinding niet nodig, maar doordat de besturing dan met een kleine vertraging werkt, is de bewegingsbesturing minder goed te gebruiken.

Uiterlijk

Het eerste dat opvalt aan de Spin remote is het design. Het kegelvormige apparaat met platte bovenkant heeft niets weg van een doorsnee afstandsbediening en ziet er een stuk stijlvoller uit. Wanneer je de Spin remote aanraakt, ontwaakt hij en geeft hij licht in verschillende kleuren.

Hoe werkt het?

De Spin remote is een universele afstandsbediening die met beweging werkt in plaats van fysieke knoppen. De Spin remote is geschikt voor veel verschillende apparaten, zoals Philips HUE lampen, Sonos-systemen en alle apparaten met een infraroodontvanger. Hierdoor kun je hem ook voor je televisie gebruiken.

In de app krijgt elk apparaat een eigen profiel en kun je gemakkelijk instellen welke commando’s je wilt gebruiken met de Spin remote. Aan de kleur van de Spin remote zie je welk apparaat je op dat moment kunt bedienen. In de app geef je elk apparaat zelf een eigen kleurtje. Door snel 2 keer op de Spin remote te tikken wissel je tussen de verschillende apparaten die je ingesteld hebt. Je moet wel vrij hard en precies tikken waardoor het wisselen tussen apparaten niet altijd even gemakkelijk gaat.

Besturing

De Spin remote werkt anders dan je gewend bent: je bedient je apparaten namelijk via beweging. Zo zet je bijvoorbeeld het geluid hard door de afstandsbediening in de lucht op z’n zij te houden en te draaien. Of je kunt het licht dimmen door de Spin remote simpelweg te draaien als deze op tafel ligt.

De Spin remote ligt lekker in de hand en de innovatieve besturing ziet er bijna futuristisch uit. Door kleine trillingen in de afstandsbediening voel je hoe snel of langzaam je moet draaien aan de Spin remote.

Op de onderkant van de Spin remote zit een touchpad. Op deze touchpad tik of swip je om acties uit te voeren, bijvoorbeeld nummers overslaan of het licht met één tik uitzetten.

Bij de Sonos- en Philips HUE-systemen werkt de afstandsbediening snel en gemakkelijk. Sommige bewegingen kunnen wel te gevoelig zijn of juist niet gevoelig genoeg. Je kunt bijvoorbeeld je arm niet verder draaien om bij de gewenste instelling te komen, of je past de instellingen onbedoeld aan wanneer je de afstandsbediening weglegt.

Vertraging

Bij apparaten die je met infrarood bedient heeft de afstandsbediening een kleine vertraging. Daardoor kun je de bewegingsfuncties slecht gebruiken. Je draait gemakkelijk het geluid plotseling te hard omdat je tv het signaal nog niet heeft ontvangen. De afstandsbediening moet in het ‘zicht’ van de tv zijn, maar je hoeft de Spin remote niet met een bepaalde kant op de tv te richten omdat er in de Spin remote meerdere infrarood zenders zitten.

De touchpad werkt prettig. De onderkant van de Spin remote is opgedeeld in verschillende vlakken; boven, onder, links, rechts en midden. Zo kun je de touchpad bijvoorbeeld gebruiken om door het menu van je tv te navigeren.

Je kunt allerlei commando’s koppelen aan de afstandsbediening, maar omdat er geen knoppen op zitten moet je altijd zelf onthouden welke actie je op welke manier uitvoert. Je zal hierdoor de Spin remote in de praktijk waarschijnlijk alleen voor basisfuncties gebruiken. Ingewikkelde commando’s zijn niet te geven met de Spin remote. Voor het intoetsen van zenders op je tv of het zoeken naar artiesten op je Sonos-systeem zal je dus nog steeds een smartphone of andere afstandsbediening moeten gebruiken.

Verbinding

De Spin remote kan op meerder manieren verbinding maken met apparaten. Voor verbinding met Philips HUE-lampen en Sonos-systemen gebruikt de Spin remote een bluetooth-verbinding met de app op je smartphone. Je smartphone geeft de commando’s dan via wifi door. Wanneer je smartphone geen batterij meer heeft, niet in de buurt is of wanneer je bluetooth-verbinding uit staat kun je deze apparaten dus niet besturen. Bluetooth moet ook constant aanstaan op je smartphone als je de afstandsbeding wilt gebruiken, waardoor je batterij sneller leegloopt.

Apparaten die met infrarood bediend worden, kunnen wel bestuurd worden zonder verbinding met de smartphone. Je maakt met de app wel eenmalig profielen aan van de bediening. Door de afstandsbediening van je apparaat op de Spin remote te richten, leert de Spin remote wat elke knop doet. In de app kies je welke knop is gelinkt aan welke beweging of tik op de touchpad van de Spin remote.

De Nederlandse makers van de Spin remote geven aan dat ze de afstandsbediening blijven verbeteren, via de Spin remote community kunnen gebruikers aangeven welke ondersteuning of functies ze missen. In de toekomst zullen er naar verwachting dus meer apparaten ondersteund worden.

Lees ook: