CBD lanceert Keurmerk Zelfzorg Online

Uit onderzoek (uitgevoerd in opdracht van het CBD) blijkt dat 31% van de consumenten pijnstillers online koopt. Verder blijkt dat consumenten hun kennis over geneesmiddelen overschatten en risico’s ervan onderschatten. In een drogisterij kan een (assistent-)drogist persoonlijk advies en waarschuwingen geven om verkeerd gebruik tegen te gaan. Om ook bij online verkoop verantwoorde zorg te garanderen, is het Keurmerk Zelfzorg Online ontwikkeld. Een website met zo’n keurmerk is betrouwbaar en levert veilige producten en het juiste advies.

Voorwaarden

Er gelden verschillende voorwaarden waar een website aan moet voldoen om het keurmerk te mogen voeren. Zo zijn er verschillende eisen rondom de informatievoorziening. Denk aan risicowaarschuwingen en het advies om in bepaalde gevallen naar een huisarts te gaan. Verder mag het niet mogelijk zijn om meer dan drie pakjes van hetzelfde geneesmiddel tegelijk te kunnen bestellen en is er een controle op leeftijd. Ook moet er een gediplomeerd drogist beschikbaar zijn voor advies.

Het CBD controleert of websites aan de eisen voldoen. De webshops van Kruidvat, Trekpleister, DA, Etos en Plein.nl zijn op dit moment al bij het Keurmerk Zelfzorg Online aangesloten.

Standpunt Consumentenbond

De Consumentenbond vindt het belangrijk dat consumenten beschikken over de juiste informatie rondom zelfzorggeneesmiddelen. Zeker bij de aankoop in webshops is het voor de consument niet altijd duidelijk of de aangeboden informatie wel klopt. Een keurmerk kan dan helpen en laat de consument zien dat in die webshop de informatie betrouwbaar is en er advies gevraagd kan worden.

Bron: CBD