CoronaMelder-app: veelgestelde vragen

De CoronaMelder-app zal binnenkort landelijk te gebruiken zijn. De app moet de verspreiding van het coronavirus helpen tegengaan. We beantwoorden de belangrijkste vragen over deze app.

Wanneer is de app te gebruiken?

Aanvankelijk was het plan dat op 1 september de app landelijk te gebruiken zou zijn. Op 31 augustus werd bekend dat de introductie toch nog even op zich laat wachten. Onder meer om enkele kinderziekten aan de app te verhelpen.

Van wie is deze app?

De CoronaMelder is ontwikkeld in opdracht van Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor een goede werking.

Wat is het doel?

Het doel is de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan door het bron- en contactonderzoek te versnellen. De app zorgt ervoor dat mensen die in contact zijn geweest met een besmet persoon eerder gewaarschuwd kunnen worden, mits de app wordt gebruikt door beide personen. De verwachting is dat de app effectief is als minstens 20% van de bevolking de app gebruikt.

Hoe werkt de app?

De app maakt voortdurend willekeurige codes aan. Deze codes worden uitgewisseld met andere smartphones die in de buurt zijn en de app gebruiken. Wanneer iemand positief wordt getest op corona krijgt diegene de mogelijkheid dit aan te geven in de app. De codes van die persoon worden dan verzonden naar een centrale server. De apps van andere smartphones checken de codes die ze hebben verzameld met de codes op de server.

Als er een match is en je binnen 2 meter en langer dan 10 minuten bij de coronapatiënt in de buurt was, krijgt je een melding van de app. De melding laat alleen zien op welke dag het contact heeft plaatsgevonden, niet wie dit is en waar je die persoon bent tegengekomen.

Wat moet je doen als je een melding ontvangt in de app?

Laat je alleen testen als je symptomen hebt. Het is namelijk erg druk in de testcentra.

Zit je in de risicogroep of heb je ernstige klachten, bel dan met je huisarts.

Werkt CoronaMelder op elke telefoon?

Op de meeste wel, maar op telefoons ouder dan een jaar of 5 werkt de app niet. iPhone-bezitters moeten tenminste besturingssysteem iOS 13.5 hebben. Bij Android-gebruikers werkt de app meestal vanaf Android 6.

Is je telefoonaccu sneller leeg?

De app gebruikt bluetooth en draait voortdurend op de achtergrond. Dat vergt altijd wat energie, maar volgens de makers van de app niet veel. De app gebruikt een bluetooth-techniek die minder stroom nodig heeft; Bluetooth Low Energy. Het stroomverbruik kan ook per smartphone nog wat verschillen. Wij hebben dit nog niet kunnen testen.

Wat betekent de app voor je privacy?

Privacy was erg belangrijk tijdens het bouwen van de corona-app. Enkele prototypen vielen om die reden af. Niemand wil dat bedrijven of hackers met gezondheidsgegevens aan de haal kunnen gaan. Of dat de app voor een ander doel wordt ingezet dan het coronavirus onder controle krijgen. Daarom heeft de Consumentenbond samen met onder andere Bits Of Freedom een aantal uitgangspunten op papier gezet.

De nu verschenen CoronaMelder-app lijkt technisch gezien veilig. Zo wordt er gebruikgemaakt van bluetooth in plaats van locatiegegevens. En de gegevens worden uitgewisseld tussen telefoons en gaan niet naar een centrale databank. Toch heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nog steeds zorgen. Het is volgens de AP niet honderd procent uit te sluiten dat Apple en Google toch iets ‘leren’ van het app-gebruik, al geven deze bedrijven aan dat dit niet het geval is.

Een wettelijk verbod op gebruik van de gegevens voor andere doeleinden zou hier de oplossing zijn, meldt Minister De Jonge. Hij bereidt daarom een spoedwet voor. Daarin wil hij ook opnemen dat het gebruik van de app altijd vrijwillig is.

Hoe zet ik de app op mijn smartphone?

De app is te installeren via de appstore op iPhones en Android-smartphones. Zoek op ‘Coronamelder’ in de appstore of download de app via de onderstaande link.