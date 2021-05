Eerste corona-zelftesten te koop bij apotheken

Gebruik

Met een corona-zelftest kun je zelf slijm afnemen uit je neus, en het resultaat direct analyseren. De betrouwbaarheid van het resultaat hangt af van de kwaliteit van de afname. Het is daarom belangrijk om de gebruiksaanwijzing goed op te volgen. De uitslag van de zelftest is minder betrouwbaar dan die van een test via een professional.

Niet voor iedereen

Vanwege de lagere betrouwbaarheid van de testuitslag zijn zelftesten niet voor iedereen en niet in alle situaties geschikt. Zelftesten zijn vooral bedoeld als extra middel om de kans op verspreiding van het coronavirus te verminderen. Bijvoorbeeld voor je op bezoek gaat bij iemand uit de risicogroep. Of als je naar school of werk moet. Je kunt met een zelftest de kans op besmetting verkleinen, maar nooit uitsluiten.

De zelftesten zijn niet bedoeld om te gebruiken als:

je coronaklachten hebt;

je dicht bij iemand met corona bent geweest;

je terugkeert uit een hoog-risicogebied;

je tot een risicogroep behoort;

je werkt met of mantelzorger bent van kwetsbare personen

In bovenstaande gevallen moet je een afspraak maken bij de GGD. Daar zijn gevoeligere testmethoden beschikbaar en wordt de test door een professional uitgevoerd. De uitslag van die test is daarom betrouwbaarder.

Zelftesten zijn ook niet bedoeld als toegangstest voor evenementen. In de toekomst zullen er speciale testlocaties zijn waar je een negatief testbewijs kunt krijgen.

Na de uitslag

Is de uitslag van je zelftest positief? Dan heb je waarschijnlijk corona en moet je je houden aan de daarbij geldende maatregelen, zoals isolatie. Ook moet je je uitslag laten bevestigen door een GGD. Omdat de uitslag van de zelftest minder betrouwbaar is, is er een kans op een vals positieve uitslag. Is de uitslag van de hertest via de GGD negatief? Dan mag je uit isolatie.

Bij een negatieve uitslag van je zelftest heb je waarschijnlijk geen corona. Maar ook hier geldt dat de uitslag minder betrouwbaar is dan de uitslag van een test die door een professional is afgenomen. Blijf dus voorzichtig en houd je aan de maatregelen.

Verkrijgbaarheid

Op dit moment bieden enkele apotheken de corona-zelftesten aan. Naar verwachting volgen de overige apotheken snel, en kun je later ook bij de drogisterij of supermarkt terecht voor een zelftest.

Bron: Rijksoverheid