3 highlights uit het artikel

1. Middelen die de voorkeur hebben bij hooikoorts

Van de ruim 2000 panelleden met hooikoorts gebruikt ruim 1200 een hooikoortsmiddel. Meest gebruikt zijn cetirizine, loratadine en desloratadine. Cetirizine en loratadine hebben de voorkeur bij milde hooikoortsklachten die af en toe voorkomen. Voor bepaalde groepen mensen is cetirizine iets minder geschikt. En hoewel het risico klein is, is de kans op bijwerkingen met cetirizine iets groter dan bij loratadine.

Andere veel verkochte geneesmiddelen tegen hooikoorts zijn producten met natriumdicromoglicaat (of cromoglicinezuur). Deze worden door artsen en apothekers niet direct aangeraden. Lees er meer over in dit artikel.

2. Prijspeiling hooikoortsmiddelen

We hebben de prijzen van 14 pakjes met cetirizine-tabletten en 10 pakjes met loratadine-tabletten bekeken. De prijzen kunnen behoorlijk verschillen. In het uiterste geval betaal je voor de ene tablet cetirizine tot ruim 6 keer meer dan voor een andere tablet cetirizine. Bekijk onze prijspeiling van deze hooikoortsmiddelen in dit artikel.

3. Naar de arts bij aanhoudende klachten

Als hooikoortsmiddelen uit de vrije verkoop niet helpen, kun je naar de huisarts gaan. Lees in het artikel welke middelen de huisarts voor kan schrijven, of welke behandeling je na doorverwijzing bij een KNO-arts of allergoloog kan volgen.