Inspectie waarschuwt voor zelftesten coronavirus

Eisen zelftest

Aan zelftesten zijn wettelijke eisen verbonden. Zo moet elke zelftest door een bevoegde instantie beoordeeld worden. De test moet verder een CE-markering hebben.

Daarnaast is het belangrijk dat de zelftest eenvoudig te gebruiken is in een thuissituatie door mensen zonder medische achtergrond. Verder moet een zelftest in Nederland een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing hebben en de waarschuwing bevatten dat de gebruiker geen medische beslissingen mag nemen zonder een arts te raadplegen.

Op dit moment heeft de IGJ géén informatie dat er goedgekeurde thuistesten voor het coronavirus zijn. Zo nodig zal de IGJ optreden tegen aanbieders van niet-goedgekeurde zelftesten.

Andere methode

De testen die erkende laboratoria gebruiken toetsen of het coronavirus aanwezig is bij een patiënt. De zelftesten voor het coronavirus testen op een andere manier, en kunnen alleen zien of iemand in aanraking is geweest met het virus. Niet of de persoon het virus op dit moment bij zich draagt.

Zelftesten kunnen verder een foutief (positief of negatief) resultaat opleveren, waardoor mensen onterecht ongerust of gerustgesteld kunnen worden. Het is daarom noodzakelijk dat een aangemelde instantie beoordeelt of een zelftest bruikbaar en begrijpelijk is voor thuisgebruik.

Standpunt Consumentenbond

De Consumentenbond is blij met de waarschuwing van de IGJ. Niemand heeft er iets aan om met dit soort (vooralsnog illegale) tests schijnzekerheid te zoeken. Bovendien kan de werkzaamheid betwijfeld worden. Houd je aan de adviezen van de deskundigen (zoals het RIVM) en neem indien nodig contact op met de huisarts.

In algemene zin geldt dat zelftesten voor- en nadelen kennen, ook als ze goedgekeurd zijn. Lees er meer over op onze pagina ‘Medische zelftests: goed idee of liever naar de dokter?’

