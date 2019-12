Ladybag noodtoilet

Eerste indruk|Dit nieuwe ‘noodtoilet’ voor vrouwen is met het festivalseizoen in volle gang en de vakantie voor de deur misschien precies wat je zoekt. We probeerden zelf uit of het echt soelaas biedt als de toiletten te vies zijn of de rij te lang.

Conclusie: Ladybag werkt uitstekend

Het probleem blijft dat je een beschut plekje moet zoeken om ongezien te plassen. Maar heb je dat gevonden, dan werkt het uitstekend.

Wat is het?

De Ladybag ziet er bijzonder futuristisch en doordacht uit. Er zit een handvat aan het zakje waarmee je de ruime opening tegen je aandrukt. Je kunt zo plassen zonder te lekken. In het zakje zitten korreltjes die de vloeistof omzetten in een vaste gel.

Hoe werkt het?

Het plassen zonder lekken lukt erg goed. Je kunt iets door de knieën zakken of helemaal hurken, net wat je wilt. De korreltjes zetten de vloeistof direct om in een vaste gel waardoor je de volle zak eigenlijk gewoon kunt neerleggen zonder dat er iets uitloopt. Je hoeft dus niet met een klotsend zakje rond te lopen. Bovendien is het bijna geurloos. Vervolgens doe je het in het bijgeleverde witte zakje en gooit het discreet weg. Er zit ook nog eens een verfrissingsdoekje voor je handen bij.

Wanneer dan?

Je kunt de Ladybag gebruiken in allerlei situaties waarin een toilet even geen optie is. Iedereen kent wel de festivals met van die vieze Dixies of je maakt een boottochtje of bent aan het kamperen. En wat dacht je van een file? Of je loopt de Vierdaagse en hebt hoge nood! Maar denk ook aan een situatie waarin je bijvoorbeeld je been hebt gebroken en erg moeilijk naar het toilet komt. Dan is dit noodtoilet echt een uitkomst. Er bestaat overigens ook een versie voor heren en er is een combi-pack te koop. Een bekeuring voor wildplassen hoef je niet meer te riskeren!

