Maagklachten: wat doe je eraan?

Veel mensen hebben last van zuurbranden, oprispingen of een opgeblazen gevoel. Dat komt vaak door een combinatie van factoren. Gelukkig is er in de meeste gevallen iets aan te doen.

Oorzaak van maagklachten

Voor de meeste maagklachten is op het eerste gezicht lastig een duidelijke oorzaak te vinden. Te veel, te snel en te vet eten kunnen maagklachten veroorzaken. Net als overmatig gebruik van koffie, koolzuurhoudende dranken, alcohol, roken en mogelijk stress.

Daarnaast zijn er ook medicijnen die maagklachten kunnen geven door schade aan het maagslijmvlies. Vooral NSAID’s zoals ibuprofen, naproxen en diclofenac zijn berucht. Maar ook andere geneesmiddelen kunnen maagklachten veroorzaken.

Lees daarom voor gebruik altijd de bijsluiter.

Hoe voorkom ik maagklachten?

Een deel van de klachten is te voorkomen door het aanpassen van je eetgewoonten. Bijvoorbeeld door minder vet te eten. Bij overgewicht helpt het vaak om af te vallen, omdat zo de druk op de maagstreek afneemt. Probeer voedingsmiddelen waarvan je zelf merkt dat ze klachten geven, te vermijden. Denk bijvoorbeeld aan sterk gekruid eten, koolzuurhoudende of zure dranken, koffie, pepermunt en vetrijke maaltijden.

Daarnaast zijn stoppen met roken en het niet drinken van alcohol belangrijke maatregelen om de hoeveelheid maagzuur te verminderen. Worden de klachten veroorzaakt door een NSAID, probeer dan paracetamol te gebruiken als pijnstiller.

Sowieso is paracetamol de eerste keus bij pijnstilling.

Zelfzorgmiddelen bij maagklachten

Bij een brandend en/of opgeblazen gevoel in de maagstreek kun je een zuurbindend middel gebruiken met een combinatie van aluminiumoxidehydraat (algeldraat) en magnesium(hydr)oxide. Voorbeelden van vrij verkrijgbare varianten zijn Maalox, Antagel en Gastilox. Deze middelen neutraliseren het maagzuur en zijn in tablet- of drankvorm verkrijgbaar.

Het is aan te raden deze middelen niet langer dan twee weken te gebruiken.

Drank of tablet?

Drankjes hebben de voorkeur: hierin zijn de werkzame bestanddelen zo verdeeld dat ze goed en snel mengen met de maaginhoud. Het maagzuur wordt hierdoor sneller gebonden dan bij tabletten.

Afrader

Kruidenextracten zoals Iberogast raden wij af. Iberogast is een extract van negen verschillende kruiden, waarvan onduidelijk is welke bestanddelen werkzaam zijn bij maagklachten. Er is geen onderzoek waaruit blijkt dat Iberogast (ten minste) even goed werkt als de genoemde eerstekeusmiddelen.

Het juiste medicijn Geneesmiddelen spelen een belangrijke rol in ons leven. Voor veel ziektes en kwalen is een passend medicijn beschikbaar. Het juiste medicijn beschrijft van bijna 3000 medicijnen wat je eraan hebt en welke bijwerkingen bekend zijn. Bestel het boek

Naar de huisarts

Bij aanhoudende klachten, of als het gebruik van zelfzorgmiddelen (na twee weken) de problemen verergert of niet vermindert, kun je het best naar de huisarts gaan. Ook bij pijn in de slokdarm na slikken, pijn die uitstraalt naar de rug, armen of kaken, bloed braken, zwarte ontlasting, weinig eetlust of in korte tijd veel gewichtsverlies is het verstandig een arts te raadplegen.

De huisarts kan voor de duur van 14 dagen een zogenoemde H2-antagonist voorschrijven. Deze maagzuurremmers werken langer dan zuurbinders en hebben over het algemeen weinig bijwerkingen. In plaats van een H2-antagonist voor te schrijven, kan de arts je ook verder onderzoeken. Hij zal dat zeker doen als de klachten door de medicatie niet verminderen.

Dit artikel is tot stand gekomen op basis van het artikel over Maagklachten uit de Gezondgids van oktober 2019.