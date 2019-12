Veel medicijnen zijn in het buitenland goedkoper of makkelijker te verkrijgen. Dit maakt het verleidelijk om medicijnen in het buitenland te kopen. Maar is dat wel zo verstandig?

Medicijnen uit het buitenland: is dat verstandig?

Medicijnen in Nederland voldoen aan strenge regels ter bescherming van je gezondheid. In het buitenland hoeven medicijnen vaak aan minder strenge eisen te voldoen. Medicijnen in het buitenland kunnen ook een sterkere werking hebben. Let dus goed op.

Medicijnen zonder recept

Het kan voorkomen dat je een medicijn in het buitenland moet kopen, bijvoorbeeld als je daar op vakantie bent. Ga dan het volgende na:

Ken je de werkzame stof?

Is het middel in Nederland zonder recept te krijgen (vrij verkrijgbaar)? Kijk daarvoor op www.apotheek.nl.

Heb je ervaring met de werkzame stof?

Kun je deze 3 vragen met ja beantwoorden, dan is het geen probleem het middel in het buitenland te kopen.

Als dat niet zo is of als je twijfelt, kijk dan eerst op www.apotheek.nl waar het middel voor is en of het samengaat met andere geneesmiddelen die je gebruikt. Of raadpleeg je eigen arts of apotheek.

Medicijnen op recept

Wil je in het buitenland een medicijn kopen dat in Nederland alleen op recept verkrijgbaar is? Dit zijn de stappen die je het beste kunt doorlopen:

Medicijnen invoeren

Medicijnen uit het buitenland naar Nederland meenemen mag alleen voor eigen gebruik en in een beperkte hoeveelheid. Bij de douane kunnen ze vragen om een bewijs, bijvoorbeeld een medicijnpaspoort. Een medicijnpaspoort kun je afhalen bij de apotheek. Hierop staat informatie over je medicatiegebruik, maar ook de contactgegevens van je apotheker.

Voor geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen, zoals sterke pijnstillers, is dat niet genoeg. Om die over de grens te krijgen, heb je ook een officiële verklaring van een arts nodig.

