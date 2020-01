Online medicijnen kopen

Voor het kopen van een doosje paracetamol of ibuprofen hoef je allang de deur niet meer uit. Via verschillende websites kun je relatief eenvoudig medicijnen bestellen. Waar moet je dan op letten? En wat zijn de risico’s als je geneesmiddelen online bestelt?

Legale online aanbieders van medicijnen

De apotheek, drogist of supermarkt in het winkelcentrum zijn allang niet meer de enige plekken waar je je medicijnen kunt halen. Ook bij diverse online webshops kun je terecht.

Koop je je (zelfzorg)medicijnen online, dan is het belangrijk dat je je aankoop doet bij een legaal online verkooppunt. Je loopt anders het risico dat je nepmedicijnen koopt.

Controleer voordat je online medicijnen aanschaft of je de aanbieder kunt terugvinden op de Aanbiederslijst online medicijnen van het CIBG. Legale online aanbieders van medicijnen moeten ook een Europees logo op hun website voeren.

Als je klikt op dat logo, kom je terecht op deze aanbiederslijst. Klik je in deze lijst op een aanbieder, dan zie je ook welke geneesmiddelen die de aanbieder mag verkopen.

Kom je een online verkooppunt tegen dat niet in de aanbiederslijst staat? Bestel er dan niet.

Bestel nooit online receptgeneesmiddelen zonder recept

Medicijnen zonder recept worden ook wel zelfzorgmedicijnen genoemd. Daarnaast bestaan er receptgeneesmiddelen (ook wel UR-geneesmiddelen, waarbij UR staat voor Uitsluitend Recept). In Nederland mag alleen een arts met wie je een behandelrelatie hebt een recept voorschrijven.

Met dit recept haal je bij een apotheek het geneesmiddel af. Met een herhaalrecept kun je ook bij een internetapotheek terecht.

Blijf weg van online aanbieders die receptgeneesmiddelen verkopen zónder dat ze een recept nodig hebben. Betrouwbare aanbieders leveren alleen receptgeneesmiddelen op recept.

Het gebruik van online receptmedicijnen zonder controle door een arts en apotheek kan gevaarlijk zijn. Je weet niet hoe de medicijnen bewaard zijn en of er gevaarlijke hulp- of afvalstoffen in zitten. Lees er meer over op onze pagina Medicijnen kopen buiten de arts om.

Risico’s bij online aankoop medicijnen

Geen of gebrekkige waarschuwingen

Onderzoek van de Consumentenbond uit 2019 toont aan dat niet alle online aanbieders van zelfzorgmedicijnen genoeg waarschuwen voor bijwerkingen en overmatig gebruik van medicijnen.

In ons onderzoek bekeken we 15 online verkopers van zelfzorgmiddelen:

24pharma.nl

Ah.nl

Bol.com

Da.nl

Deonlinedrogist.nl

Drogist.nl

Drogisterij.net

Etos.nl

Etosdrogistonline.nl

Gezondheidaanhuis.nl

Hollandandbarrett.nl

Kruidvat.nl

Plein.nl

Trekpleister.nl

Wehkamp.nl

Van de onderzochte webwinkels waarschuwen er 7 onvoldoende voor de gevolgen van langdurig gebruik van Otrivin neusspray met xylometazoline. Dat zijn 24pharma, ah.nl, deonlineddrogist.nl, drogist.nl, etosdrogistonline.nl, gezondheidaanhuis.nl en wehkamp.nl.

Deze neusspray mag je maximaal 1 week gebruiken, omdat anders gewenning optreedt. Bij 'overmatig' gebruik kan dat je neusslijmvlies beschadigen.

Bij enkele van deze sites konden we daarnaast zonder waarschuwing 10 doosjes paracetamol en ibuprofen bestellen. Bij elkaar i s dat een gevaarlijke dosis.

Privacy-issues

Uit hetzelfde onderzoek bleek dat de privacy op veel websites van online aanbieders van medicijnen ver te zoeken is. Ruim de helft van de sites plaatst advertentiecookies zonder toestemming. Bij 5 van de websites stuitten we op problemen in de privacyverklaring.

